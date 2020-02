Italië gaat steden afgrendelen om virusuitbraak te stoppen

Italië wil de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in het noorden van het land stoppen door enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld af te grendelen. Door deze maatregel kunnen tienduizenden mensen die in die gebieden wonen geen kant meer op. Dat heeft de Italiaanse regering zaterdagavond bekendgemaakt. Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg. In Italië zijn 76 mensen geïnfecteerd met het virus, twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte. Daarmee is het land goed voor het overgrote deel van het aantal geïnfecteerden in Europa. In Duitsland zijn 16 gevallen gemeld, in Frankrijk 12. In Parijs overleed vorig weekend een Chinese toerist aan Covid-19.