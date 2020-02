Voor het eerst is in Nigeria een besmetting van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Nigeriaanse ministerie van Gezondheid vrijdag. De patiënt komt uit de staat Lagos, waar ook de gelijknamige miljoenenstad ligt. Het is de eerste keer dat het longvirus bij iemand in sub-Sahara-Afrika is ontdekt. Op het Afrikaanse continent is het coronavirus behalve in Nigeria ook al in Egypte en Algerije opgedoken.