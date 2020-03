Nederland van 38 naar 82 patiënten met coronavirus

Het aantal mensen in Nederland bij wie het coronavirus is geconstateerd, is gestegen van 38 naar 82.

De stijging is deels het gevolg van een inhaaleffect, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op gezag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sommige mensen met klachten hebben gewacht voor ze zich bij de dokter meldden. Nu zij alsnog naar de dokter gaan, komen de GGD'en soms ook weer andere patiënten in hun omgeving op het spoor.

Het RIVM is niet verrast door de "stevige stijging". Die "past in het beeld" dat het instituut al had, zegt Bruins. Hij ziet in de ruime verdubbeling ook geen reden tot extra maatregelen.

Tot dusver liepen de meeste patiënten in Nederland het virus op in Noord-Italië of door contact met iemand die daar is geweest. "We gaan na of dat voor die 82 ook zo is", zegt de minister.