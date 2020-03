Gendergelijkheid in Europa: Nederland in top 5

Nederland wordt wel kampioen parttimen genoemd, omdat veel vrouwen er voor kiezen om niet fulltime te werken. Er gaan steeds meer geluiden op dat dit moet veranderen, want dat is beter voor de economie én voor de gendergelijkheid.

Toch als je kijkt naar de nieuwste Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality dan scoort Nederland buitengewoon goed. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 6 kerndomeinen, te weten werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. Belangrijkste conclusie: het gaat de goede kant op, al is het in slakkentempo. De gemiddelde indexscore voor de hele EU steeg van 66,2 punten van de 100 in 2015 naar 67,4 in 2019.

Zweden heeft verreweg de hoogste score met 83,6. Griekenland scoort het slechtst met 51,2 punten. Nederland staat op een knappe vierde plaats na Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.