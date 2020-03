Fiscus soepel voor problemen ondernemers door corona

Ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in Nederland financiële problemen krijgen, kunnen uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Na een gemotiveerd verzoek daartoe zal de dienst de invordering van belastingen stilzetten. De individuele beoordeling daarvan zal later plaatsvinden. De soepelere opstelling van de fiscus is een van de economische maatregelen die het kabinet donderdag bekendmaakte.

Vergaande overheidsmaatregelen zijn volgens het kabinet nu niet nodig. De economie staat er goed voor en er zijn voldoende buffers om de negatieve economische gevolgen van het virus op te vangen. Bovendien kan een overmatige beleidsreactie juist onnodige neveneffecten opleveren, schrijven de drie betrokken ministers in een brief aan de Tweede Kamer.