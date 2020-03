Rustig aan: zaterdag liggen de supermarkten gewoon weer vol

Hamsteren, het is een natuurlijke neiging in tijde van crisis, maar volstrekt onnodig. Er is geen kernoorlog uitgebroken en er is eten genoeg. De supermarkten kunnen dat niet genoeg benadrukken.

“Het gaat weliswaar hard, maar er wordt knetterhard gewerkt en alle vrachtwagens die beschikbaar zijn zijn vandaag aan het werk om de schappen te vullen,” zegt Jules van Well, manager bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Morgen is alles weer gewoon aangevuld, want er is genoeg eten op voorraad. Het is eigenlijk gewoon kerstdrukte in de supermarkt, alleen komt nu dan iedereen in één dag in plaats van verspreid over een hele week. Daar waren de supermarkten niet op berekend.”

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels verklaart in Metro waarom het inslaan van bergen toiletpapier niet zo raar is. “In algemene zin zien we dat als je tegen een groep mensen zegt dat ze iets wel of niet moeten doen, ze daar niet naar luisteren. Er wordt ons verteld niet te gaan hamsteren, maar ondanks dat ziet ons brein dat iedereen boodschappen inslaat. Dat is het sociale bewijs dat je het dus wel moet doen. Waardoor je al snel volgt en de supermarkt ingaat.” Wessels spreekt van reële massahysterie. “Zoiets ontstaat als we niet weten wat we moeten doen. Dan volgen we anderen. Dat is de evolutie.”

Maar nodig is al dat hamsteren niet. Beter zorg je dat je weerstand op peil is door extra gezond te eten en genoeg te slapen.