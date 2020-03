Heb de hamsteraar lief en lach hem niet uit

Het nieuwe politiek correct is dat je neerkijkt op hamsteraars. Dat zijn domme en egoïstische mensen. Het is inderdaad geen fijn gedrag en het helpt niet, maar zullen al die mensen die hun huizen hebben volgepropt met wc-rollen en spaghetti slecht en dom zijn? Of zijn ze vooral bang en in de war?

Jan Willem Janse van Missie Nederland schrijft in het Nederlands Dagblad:

Lieve hamsteraar, mag ik je uitnodigen om met de mensen om je heen te delen dat je bang bent? Dat je bang bent dat er niet genoeg zal zijn voor jou. Te delen hoe dat voor jou voelt?

Lieve niet-hamsteraar, mag ik je uitnodigen om mild te zijn tegenover de hamsteraar? Om ze niet uit te lachen. Geen memes (grappige plaatjes) te maken of te delen. Nee, angst is meestal niet redelijk. Maar het is er. En jij kan er iets in betekenen. Jij kan de ander tot rust brengen. Niet door de angst te bagatelliseren, maar door het te verwelkomen. Door de ander niet af te wijzen. Zelfs niet als hij of zij anderen omver liep in de winkel. Zelfs niet als hij of zij dreigend een kassamedewerker over de balie heen trok om paracetamol te eisen. Nee, dat gedrag is niet goed. Maar als je bang bent, heb je liefde nodig. Kun jij dat geven? Dan maak jij pas echt het verschil.