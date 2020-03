Lichtpunt: Italië ziet hoogtepunt virusbesmettingen naderen

Veel Italiaanse deskundigen zien het hoogtepunt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in hun land naderen. Het aantal besmettingen zal daarna minder snel gaan stijgen, aldus de bestrijdingscoördinator voor de zwaar getroffen regio Lombardije, Giulio Gallera. "'Wij verwachten dat in de aanloop naar zondag blijkt dat de toename van patiënten minder snel gaat."

In Lombardije werd in februari voor het eerst in Italië het virus geconstateerd. Het heeft zich snel verspreid en al circa 15.000 mensen zijn in de Noord-Italiaanse regio besmet. In heel Italië zijn dat er 28.000. De overheid heeft in Lombardije 8 maart de bewegingsvrijheid beperkt en het openbare leven deels lamgelegd om het virus in te dammen. De rest van het land volgde 11 en 12 maart.

Gezondheidsproblemen uiten zich na de besmetting volgens Italiaanse deskundigen doorgaans na twee tot elf dagen. Viroloog Roberto Burioni ziet het hoogtepunt ook naderen, maar hij zei in de krant Corriere della Sera dat het mogelijk is dat de daling van het aantal besmettingen toch iets later inzet. De universiteit van Genua schat 24 maart, als de Italianen zich aan de voorschriften houden.