Triest: Inbrekers roven auto’s leeg van ziekenhuismedewerkers

In de zwaarste gezondheidscrisis ooit ben je dagelijks in touw om heel zieke mensen te helpen. Na een lange, zware werkdag kom je bij je auto aan en dan is je ruit kapot en zijn je spullen weg. Het is meerdere medewerkers van het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis in Tilburg overkomen.

“Het ziekenhuis heeft de afgelopen dagen veel hartverwarmende steunbetuigingen ontvangen in de strijd tegen het coronavirus”, zegt een woordvoerster. “Aan alle kanten werd hulp aangeboden. Dan is het extra wrang dat sommige mensen geen boodschap hebben aan het goede werk dat de vele zorgverleners verrichten. En dat dit tuig niet met hun handen van andermans bezittingen af kan blijven.”

Er zijn camerabeelden van de inbraken. De politie gaat er mee aan de slag.