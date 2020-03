Speciale TGV brengt coronapatiënten naar West-Frankrijk

Een speciale TGV is met twintig coronapatiënten onderweg van het zwaar door het virus getroffen noordoosten naar het westen van Frankrijk. In elke wagon liggen vier patiënten volgens het ministerie van Volksgezondheid. Twee departementen langs de Rijn hebben zoveel besmettingen dat de intensivecareafdelingen overvol zijn geraakt. De luchtmacht heeft al patiënten uit de stad Mulhouse naar het zuiden gevlogen.

In het noordoosten liggen meer dan 3000 coronapatiënten in ziekenhuizen, van wie meer dan 650 op de intensive care. President Emmanuel Macron heeft woensdag een militair ziekenhuis in Mulhouse bezocht. Hij zei dat er een grote militaire operatie wordt uitgevoerd, die de bevolking en overheden moet helpen het virus de baas te worden. Er worden ook marineschepen naar overzeese gebiedsdelen gestuurd in het kader van deze operatie.