Roche-baas: recept én werkwijze coronatest beschikbaar

Een recept om een voor coronatests benodigde vloeistof te maken is "vrijelijk beschikbaar", zei de baas van de Nederlandse tak van de Zwitserse farmaceut Roche, Esther de Rooij, donderdag bij het tv-programma Jinek. Ook alle informatie om ermee tot een goede werkwijze te komen, stelt het bedrijf ter beschikking aan laboratoria, zei ze. Het bedrijf stond donderdag vol in de schijnwerpers tijdens het debat in de Tweede Kamer over de corona-aanpak van het kabinet. Roche zou het recept van een vloeistof die nodig is voor de tests voor zichzelf houden. Daardoor zouden ziekenhuizen de stof niet zelf kunnen maken, terwijl ze er dringend om verlegen zitten. In de talkshow zei De Rooij echter dat het niet gaat om een "geheim recept" en dat alles "is opgelost". Ook de noodzakelijke vloeistof is weer voorradig. Als laboratoriums deze zelf willen maken, is dat ook mogelijk. Bovendien zei De Rooij dat het bedrijf alles zal doen om het kabinet te helpen in de strijd tegen het virus. Eerder donderdag had een woordvoerder van Roche al wel gezegd dat het recept op internet te vinden is, maar was nog onduidelijk of informatie over de werkwijze ook vrij gegeven werd.