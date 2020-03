Eenzame singles: “Isolatie kan leiden tot angst en depressie”

Ruim een kwart van de Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar is single. Zij hebben het in deze coronacrisis mogelijk zwaarder dan mensen met een partner. Die hebben immers elkaar nog.

“In deze weken van zelfisolatie leven zij ook echt alleen. Dit kan leiden tot mentale klachten, zoals angst en depressie,” zeggen psychologen. Filosoof Doortje Smithuijsen (28) tegen de NOS: “Ik zou nu soms best zin hebben in een huiselijke relatie, twee kinderen en een hond. Terwijl ik normaal gesproken juist gesteld ben op mijn zelfstandigheid.”

Annedien Enter (45) werkt sinds vrijdag de dertiende thuis. “Over alleenstaanden hoor je bijna niemand. In iedere conference-call zit wel een collega met krijsende kinderen”, zegt de strategisch planner. “Ik verbaas me over de frustratie van ouders over hun eigen kinderen. Waarom kan je niet met je eigen kinderen omgaan, denk ik dan. Maar wie ben ik?”

Enter maakt dagelijks een ronde door haar Twentse dorp. “Ik heb geen hond om uit te laten, ik heb geen katten meer. Ik heb zelfs geen goudvis. Ja, het is echt wel heel stil.”