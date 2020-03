De omgekeerde wereld: Mexico weigert Amerikanen aan de grens

Er gebeuren momenteel vreemde dingen in de wereld, maar wie had gedacht dat we dit zouden meemaken: uit angst voor besmetting weert Mexico Amerikanen die de grens over willen.

De inwoners van de Mexicaanse grensstaat Sonora blokkeren alle verkeer van de VS naar Mexico. Ze sloten de grensovergang uit angst dat er besmette Amerikanen hun land binnen komen.

De hele grens tussen de twee landen hoort gesloten te zijn voor iedereen, behalve voor noodzakelijke activiteiten, maar tot nu toe wordt er onvoldoende gehandhaafd.

“De federale overheid voert geen gezondheidstests uit om een verdere uitbraak van de pandemie te voorkomen. Wij zijn in actie gekomen om de Mexicaanse president op te roepen om nu te handelen,” aldus een van de leden van de actiegroep die de grensblokkade organiseerde.

In Mexico is de uitbraak van het coronavirus vooralsnog beperkt, zeker vergeleken met de Verenigde Staten, die nu het epicentrum van de uitbraak vormen.

De ironie van Amerikanen die de grens niet meer over mogen naar Mexico is niet onopgemerkt gebleven:

I've had a movie idea for a while now about Americans trying to flee a future zombie apocalypse and the main obstacle being a giant wall across the entire length of the US/Mexican border.