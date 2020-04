VN: “Dit is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”

“De wereld staat voor de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog,” waarschuwt de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres. Een pandemie bedreigt mensen in ieder land en brengt een recessie teweeg, die ‘die we in het recente verleden nog niet hebben meegemaakt’.

“Ook bestaat het risico dat de combinatie van de ziekte en de economische impact leidt tot meer instabiliteit, meer onrust en meer conflict,” zei de VN-baas op een persconferentie naar aanleiding van een nieuw rapport over de sociaal-economische gevolgen van Covid-19.

Guterres roept op tot een veel sterkere en effectievere wereldwijde reactie op de pandemie en economische gevolgen ervan. Hij benadrukt dat dit alleen mogelijk is “als iedereen samenkomt, politieke spelletjes vergeet en begrijpt dat het de mensheid is die op het spel staat.”

“We staan voor een wereldwijde gezondheidscrisis die we in de 75-jarige geschiedenis van de Verenigde Naties nog niet hebben meegemaakt,” staat in het rapport. “Maar dit is veel meer dan een gezondheidscrisis. Het coronavirus valt samenlevingen aan in het hart.”

De secretaris-generaal zei op de persconferentie: “Laten we onthouden dat we slechts zo sterk zijn als het zwakste gezondheidssysteem in onze onderling verbonden wereld. Het is essentieel dat ontwikkelde landen andere landen helpen om hun zorgsystemen te versterken om verspreiding van het virus te stoppen.”

Guterres doelde onder meer op Afrika. “We moeten snel handelen, anders zal het Afrikaanse continent grote moeite hebben om deze crisis te doorstaan.”