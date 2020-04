Spaans leren, Tolstoj lezen én sporten? Streef niet naar de ‘perfecte’ lockdown

Als deze tijd iets zou moeten brengen, dan toch wel rust. Maar een mens verander je niet zomaar. Nog steeds steken we elkaar graag de loef af op sociale media en dus zijn we druk met boeken lezen, talen leren, exotisch kokkerellen, tuinieren en vooral heel veel sporten.

Plots lijkt heel Nederland dol te zijn op jumping jacks en dumbbells. Het regent live video’s waarin fitgirls je gratis trainen en ondertussen hun sixpack showen. Ook gaan we nu eindelijk Spaans, Frans of Swahili leren, pakken we de vioollessen weer op én videoborrelen we dat het een lieve lust is. Laat je niet gek maken, waarschuwen experts.

“We leven in een heel individualistische, prestatiegerichte maatschappij waarin je zogezegd het perfecte lief, het perfecte huis, het perfecte alles moet hebben. Nu lijkt het erop dat je ook de perfecte lockdown moet beleven”, aldus klinisch psycholoog Leslie Hodge.

Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook gewoon wat werken, beetje Netflixen, een rondje wandelen en toch maar weer Jinek kijken over corona. Dat is ook goed.