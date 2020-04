Marianne Faithfull opgenomen in ziekenhuis vanwege corona

De Britse zangeres Marianne Faithfull is in het ziekenhuis in Londen opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat heeft haar manager zondag meegedeeld. De toestand van de 73-jarige ex van The Rolling Stones-zanger Mick Jagger is stabiel.

"We wensen haar allemaal het beste en een voorspoedig herstel toe", aldus haar manager Francois Ravard. Een vriendin van Faithfull zegt tegen het blad Rolling Stone dat ze eerder al thuis in quarantaine verbleef vanwege verkoudheidsklachten. Maandag meldde ze zich uit voorzorg bij het ziekenhuis, waarna ze ook een longontsteking kreeg.

Faithfull heeft in haar leven al veel gezondheidsproblemen gehad. Zo is ze behandeld voor hepatitis C en borstkanker, leed ze aan anorexia en was ze aan drugs verslaafd.

GIRL ON A MOTORCYCLE, (aka NAKED UNDER LEATHER), Marianne Faithfull, 1968

De zangeres scoorde op 16-jarige leeftijd een hit met As Tears Go By, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Haar grootste hit in Nederland was The Ballad of Lucy Jordan.