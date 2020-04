‘En als we doen wat Jort vindt?’ De Volkskrant rekende de gevolgen uit

Volgens Jort Kelder (55) hebben we vanwege te dikke 80plussers nu lang genoeg binnengezeten. De economie moet weer draaien, er moet een eind komen aan de maatregelen.

Voor een hoop mensen klinkt dat aantrekkelijk. Maarten Keulemans, chef van de wetenschapsredactie van De Volkskrant, verplaatste zich in Jort.

Hij doordacht en berekende de gevolgen. Want anders dan Jort blijkbaar denkt zijn er in de ziekenhuizen ook veel patiënten van beneden de 60. En een deel van hen gaat ook dood.

Keulemans: “Even rekenen aan de hand van de nieuwste, gedetailleerde schattingen die Britse onderzoekers vorige week presenteerden in artsenblad The Lancet. We doen het voorzichtig aan: het Britse team gaat ervan uit dat voor iedere covid-19-patiënt van wie we het bestaan kennen, er één is van wie we het niet weten, omdat hij (of zij) niet ziek genoeg is.

Van de besmette tieners overlijdt dan 0,007 procent, volgens de Britse cijfers; van de twintigers 0,03 procent, van de dertigers 0,08 procent. Daarna loopt het op: van de veertigers sterft 0,16 procent, van de vijftigers 0,60 procent, van de zestigers 1,93 procent. Reken dat om in aantallen, en je komt uit op 50 duizend Nederlanders die een voortijdige verstikkingsdood sterven: de Watersnoodramp van 1953, keer twintig.”

Er willen ook honderdduizenden mensen opgenomen worden in het ziekenhuis. “Een half miljoen mensen zouden in het ziekenhuis belanden. Zo’n 140.000 patiënten zouden aan de beademing moeten: haast vijftig keer zoveel als de intensive care-capaciteit die deskundigen het hoogst haalbaar achten.”

Misschien moeten Jort en het VNO nog iets dieper nadenken