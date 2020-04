Jort Kelder: “We betalen een wel erg hoge prijs om te dikke 80-plussers te redden”

Jort Kelder zit al sinds de lockdown veilig in zijn tweede huis op Terschelling. Hij vindt dat hij daar meer recht op heeft dan andere toeristen, want hij betaalt veel belasting, zegt hij tegen Omroep Friesland.

“Ik ben geen toerist. Ik betaal meer belasting voor mijn huis dan de Terschellingers, ongeveer 50 procent. Ik vind dat ik daarom hier ook zeker mijn rechten heb. Dit is gewoon mijn huis, ook al ben ik hier niet 365 dagen per jaar”. Een keer per week moet hij naar Amsterdam voor een liveprogramma, maar verder ziet hij niemand.

Maar hij vindt alle gedoe erg overdreven. “Sowieso vind ik dat Nederland een beetje moet blijven nadenken in plaats van de hysterische stuip waar politici, bestuurders en eerlijk gezegd ook medici nu in schieten. Alles moet nu verboden worden en alles moet op slot”, aldus Kelder. “Nederland volledig afsluiten levert op de lange duur niks op. Want ga je dan immuniteit opbouwen, helemaal niks natuurlijk.”

“We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat is statistisch dus wel wat er gaande is. Op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen: hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar waren doodgegaan waard?”