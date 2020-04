CJIB in coronacrisis minder hardvochtig bij inning boetes

De overheid is coulant voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld een openstaande boete niet kunnen betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vraagt deurwaarders terughoudend te zijn met inbeslagnames, en zo veel mogelijk aan te sturen op betalingsregelingen. Dat bevestigt een woordvoerder van het CJIB naar aanleiding van een bericht in het AD. Uitgangspunt blijft dat boetes gewoon betaald moeten worden, maar wie door de crisis te maken heeft met een flinke daling van het inkomen, krijgt daarvoor wel langer de tijd. Dat vraagt om een "persoonsgerichte" aanpak. Het kabinet wil voorkomen dat door de uitbraak van het nieuwe coronavirus kwetsbare mensen nog verder in de financiële problemen komen. Daar heeft ook de overheid als schuldeiser een rol in te spelen, schreef staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) vorige week aan de Tweede Kamer.