Test: de lekkerste (en smerigste) paaseitjes

We hebben de tijd, moet de redactie van de Volkskrant gedacht hebben, dus laten we paaseitjes testen. En ze deden het grondig.

Voor alle uitslagen moet je bij de krant zijn, hier de tien smerigste en tien beste

De slechtste:

50. Zure mat (Jamin)

Gemiddeld cijfer: 2,0

Het onomstotelijke bewijs van de theorie dat twee dingen die apart van elkaar best lekker zijn, desalniettemin samen een natuurramp kunnen vormen. Eén jurylid kon het experiment nog wel waarderen en gaf daarom een 2 in plaats van een 1. Een andere proever noteerde ‘puur azijn’. Kan het erger? Zeker. ‘Smaakt naar gefermenteerd schaap’ schreef een panellid. En dat is een belediging voor gefermenteerde schapen.

50. Mokka (Jamin)

Cijfer: 2,0

Op papier een goede combinatie, mokka met chocolade. Maar paaseitjes zijn niet van papier. Eén panellid herbeleeft een jeugdtrauma. ‘Ik barst in huilen uit. Het is zo’n zuur snoepje dat je vroeger bij je muffige oom kreeg.’

Egg.

50. Banoffee (AH)

Cijfer: 2,0

Ook niet bepaald een publiekslieveling. ‘Irritante, zoete banaan-karamel’ schrijft een kenner, ‘een McFlurry zonder flurry’. Kent u die bananensnoepjes? Nou zoiets, alleen dan ‘c-kwaliteit’.

48. Tompouce (Hema)

Cijfer: 2,4

Vooropgesteld: niets mis met een tompouce. Behalve als je ’m in een paasei probeert te stoppen. Hoewel het eitje er prachtig uitziet (‘Lijkt op een tompouce’, ‘ziet er mooi uit’), houdt de smaak niet over. ‘Had ook rookworst kunnen heten’ oordeelt een panellid. ‘Zoet snot’, is een ander oordeel.

48. Pizza (Jamin)

Cijfer: 2,4

De dood, met een penetrante oreganosmaak. ‘Bolognesechips met chocola’, merkte een panellid op. Iemand anders schreef ‘niet half zo slecht als gedacht’. We proberen nog te achterhalen wie dat is geweest.

47. Ananas (Jamin)

Cijfer: 3,0

Tja. Ananas. Ook niet bepaald een smaak die goed samengaat met chocola, maar daar hebben ze bij Jamin lak aan gehad. ‘Misselijkmakend, niet te doen’, noteerde een panellid. ‘Uit welke chemische fabriek komt dit?’, wilde iemand anders weten.

46. Banana split (Jamin)

Cijfer: 3,3

Drie keer raden waar een paaseitje met bananenvulling naar smaakt. Inderdaad. Je kunt net zo goed een handvol chocolade met een paar bananenschuimpjes nemen, dan ben je misschien nog wel beter af. ‘Niet gebeten is toch mis’, is het commentaar. Geen idee wat daarmee bedoeld wordt.

45. Watermeloen (Jamin)

Cijfer: 3,4

Een geweldige verpakking, zo werd opgemerkt. Paarse stippen op felgroene folie, dat doet de mond wateren. Helaas houdt de smaak niet over. ‘De binnenkant heeft een vieze structuur’. Eén panellid is razend. ‘Een soort laffe rozekoeksmaak. Waar is de watermeloen?’

43. Kers (Jamin)

Cijfer: 3,5

Kersenbonbons zijn voor de liefhebber, maar dit is geen kersenbonbon. Dit is een chocolade-eitje (ja, we zeggen het nog maar eens) met kersensmaak. Niet te hachelen. ‘Wederom chemisch, geen echte kersensmaak’

43. Abrikoos-perzik

Cijfer: 3,5

‘Een explosie in de mond en maag.’ Boem.

42. Appeltaart (Jamin)

Cijfer: 3,8

We beginnen een patroon te herkennen tussen extreem vieze eitjes en de producent ervan. Het zoveelste Jamin-experiment, Eitje Appeltaart, is een jammerlijke mislukking. ‘Koetjesreep met zure appel’ en ‘vieze melk, poederig en goedkoop’ zijn de commentaren. ‘Afblijven’ is dus het advies.

40. Butterscotch (Jamin)

Cijfer: 4,0

Oh butterscotch, het zwarte schaap van het chocoladerepenrek. ‘Misselijkmakende smaakexplosie’ en ‘ik weet niet wat ik proef, maar het is niet goed’, waren de harde, maar eerlijke woorden van onze deskundige jury.

Chocolate Easter Eggs on wooden background

De lekkerste

10. Advocaat (Hema)

Cijfer: 7,4

De beste advocaat komt bij de Hema vandaan en is niet alleen in zijn soort een uitblinker, maar überhaupt een heel erg geslaagd eitje. Een jurylid merkt op: ‘komt overeen met de titel’. Ah ja. ‘Goede verhouding tussen de smaken chocola en advocaat.’ Een ander bevestigt dat: ‘echte advocaatsmaak en je proeft alcohol’. ALCOHOL!

De Advocaat-varianten van AH en Jamin scoorden respectievelijk een 5,2 en een 6,2.

7. Hazelnoot (Hema)

Cijfer: 7,5

Deze hazelnootvariant is lekkerder dan die van Jamin, die beslist niet slecht was (6,5). ‘Gewoon een lekkere hazelnootsmaak’ is het oordeel. En dat is het wel een beetje hè, met hazelnoot. Want ja, gewoon een leuke noot. ‘Solide en degelijk’, als een Volvo V70.

7. Mango-passievrucht (AH)

Cijfer: 7,5

De Albert Heijn bewijst dat je heus wel een lekker eitje kan maken als je zurige smaken met chocola combineert (waar dat eerder faliekant mis ging bij de ananas- of zure mat-varianten van Jamin). ‘Lekker fris’, merkt een jurylid op, ‘ik zou er nog wel eentje willen.’ Maar zo werkt het natuurlijk niet. ‘Fruitig’, is een ander commentaar. Precies goed dus.

7. Karamel-koffie (Hema)

Cijfer: 7,5

Een meer dan goed eitje, dat precies op de juiste manier de smaken karamel, koffie en chocolade combineert. ‘Net als hopjesvla’, zegt een jurylid, waarmee misschien zowel dit eitje als hopjesvla tekort wordt gedaan. ‘Toffee met chocolade’, is een ander commentaar, ‘top’.

6. Macaron (Jumbo)

Cijfer: 7,6

Zoet, zo zoet. En heel, heel romig. Maar valt buitengewoon goed in de smaak bij het panel.

5. Pecan-karamel-zeezout (AH)

Cijfer: 7,7

De topvijf van de lekkerste paaseitjes wordt ingeluid door de pecan-karamel-zeezout van de Albert Heijn. Zoals eerder gezegd: aan karamel-zeezout is helemaal niets gewaagd meer, de smaak, ooit zo aangenaam schoppend tegen de gevestigde orde, is nu zelf onderdeel van het establishment. Maar door er een snuf pecannoot (uitstekende noot) aan toe te voegen, gebeurt er toch iets nieuws in dit ei. ‘Echt lekker, een engeltje.’ Opvallend is wel: de luxere variant paaseitjes zijn chocoladerepen in eivorm.

Significant beter dan de karamel-zeezout (zonder pecan, dat wel)-varianten van Jumbo (3,4), Jamin (4,0) en Hema (6,7).

3. Cappuccino (Jumbo)

Cijfer: 8,0

Jamin, hofleverancier van schrale eitjes, had een alleraardigste cappuccino (6,7), maar deze verbleekt bij de Jumbo-variant. Wat behelst een cappuccinosmaak eigenlijk? Koffie, zeker. Maar melk erbij dan? En wat voor melk? Volle melk? Havermelk? Sojamelk? ‘Zacht van smaak’, en de combinatie met pure chocolade is ‘subtiel’. ‘Lekker bij een daadwerkelijke cappuccino’, merkt iemand anders op. Iemand anders heeft een vraag: ‘Haagse hopjes?’ Hou een keer op met je Haagse hopjes. Dit is cappuccino.

3. Karamel (Jumbo)

Cijfer: 8,0

Karamelsmaken scoren uitstekend in deze test. Ook deze, van Jumbo, is een zeer smakelijk eitje, met mooie stroperige karamelvulling. Niet eens zo zoet, en zelfs een tikkeltje fris, zo wordt opgemerkt.

De Karamel-variant van Jamin scoort een solide 7,0.

2. Kokos (Jumbo)

Cijfer: 8,2

Sterke kokosgeur en in het eitje zelf treffen we zowaar sporen aan van stukjes kokos. Doet sterk denken aan de kokosbonbons van Raffaelo, alleen dan minder knapperig (helaas). Desalniettemin een heerlijk eitje.

De Jamin-variant scoort een 6,5.

1. Pindakaas (Hema)

Cijfer: 8,9

Wie is er niet groot mee geworden? De onbetwiste kampioen van deze test komt uit de Hemastal en draagt de naam Pindakaas. Pindakaas, zo weten we, combineert goed met alles. Sambal, komkommer, zeezout, karamel, lavendel, brood, hagelslag, Haagse hopjes, havermout, Henny Huisman, rozijnen, banaan, jam en ja natuurlijk, CHOCOLADE. HALLO. Een enorm ei, ‘waarom zo groot?’ vraagt een geïntimideerd jurylid. Omdat, mijn waarde, als iets heel goed is, het nooit groot genoeg kan. Een ei om in te wonen. ‘Toppertje!’ zegt iemand. ‘Lekker krokant’, ‘smeuïg, zoals’, daar komt-ie, ‘pindakaas met stukjes.’ Ja! JA!