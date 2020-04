Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 1384. Donderdag waren het er 1417, een daling van 33. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag bekend. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 56 naar 58. Steeds meer mensen verlaten de intensive cares, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.