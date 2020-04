Wereldwijd zeker 100.000 doden door coronavirus

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus stond vrijdag op zeker 100.000. Dat becijferde persbureau Reuters. Bij meer dan 1,6 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het einde is nog lang niet in zicht. Veel Westeuropese landen lijken de uitbraak tot staan te hebben gebracht, net als China en Zuid Korea. De VS staan nog maar aan het begin. De situatie in Afrika is onduidelijk. En voor alle landen geldt: na het stoppen van de eerste uitbraak is het probleem verre van opgelost. Dat gaat vermoedelijk nog zeker een jaar duren.