In verpleeghuizen sterven twee keer meer mensen dan normaal

Er gaan veel meer mensen dood aan het virus dan in de dagelijkse cijfers vermeld. Het CBS geeft nu een indicatie hoeveel dat er zijn. Op plaatsen waar veel mensen samenwonen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. De sterfte van mensen in gewone huishoudens 1,5 keer hoger was. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.