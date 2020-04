RIVM: 3 procent bloeddonoren immuun voor corona. Groepsimmuniteit nog ver weg

Van alle bloeddonoren is ongeveer 3 procent immuun voor corona. Dat maakt het RIVM bekend op basis van onderzoek door bloedbank Sanquin. Ga je er vanuit dat dit representatief is voor Nederland dan zouden ruim een half miljoen Nederlanders nu immuun zijn.

Met 3 procent immuniteit zijn we nog mijlenver verwijderd van de groepsimmuniteit waarvoor zeker 60 procent het virus moet hebben gehad. Maar zo zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel tegen de Tweede Kamer vanochtend: “Elke afweer is gunstig in de bestrijding van het virus, want corona kan zich toch moeilijker verspreiden doordat deze groep mensen immuun is.”

Ondertussen komen er steeds minder verpleeghuizen bij waar het coronavirus is vastgesteld. In 900 van de 2.500 verpleeghuislocaties komt Covid-19 inmiddels voor. “De nieuwe gevallen zijn nog vooral in provincies waar veel infecties worden vastgesteld”, aldus Van Dissel.