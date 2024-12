VLAARDINGEN (ANP) - Na een explosie aan de Robert Schumanring in Vlaardingen zijn achttien woningen ontruimd en de bewoners opgevangen in een verzorgingshuis in de omgeving. Dat meldt de politie op X.

De politie meldde eerder "veel schade" door een explosie in de nacht van vrijdag op zaterdag bij portiekwoningen aan de Robert Schumanring. Twee omwonenden werden door de hulpdiensten nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.