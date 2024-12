Zeker tien lichtgewonden na luchtaanval op Tel Aviv vanuit Jemen

TEL AVIV (ANP/DPA) - In de buurt van de Israëlische stad Tel Aviv is in de nacht van vrijdag op zaterdag een raket vanuit Jemen ingeslagen, heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Volgens de nationale medische dienst zijn veertien mensen lichtgewond geraakt bij de luchtaanval.

Het Israëlische leger heeft tevergeefs geprobeerd de raket te onderscheppen. De door Iran gesteunde Houthi's in Jemen hebben sinds het begin van de oorlog in Gaza, meer dan een jaar geleden, vaker raketaanvallen op Israël uitgevoerd. De meeste daarvan zijn onderschept.

Als reactie op de aanval heeft Israël meerdere doelen in Jemen aangevallen, waaronder havens en energievoorzieningen in door de Houthi's gecontroleerde gebieden.

Bnei Brak

Volgens Israëlische media viel de raket in de stad Bnei Brak, ten oosten van Tel Aviv. Sommige inwoners raakten gewond door scherven terwijl ze op weg waren naar schuilplaatsen, anderen werden behandeld voor angstklachten.

De Houthi's zeggen uit solidariteit met de Palestijnen te handelen en beloofden vorige week hun operaties voort te zetten "totdat de agressie in Gaza stopt en de blokkade wordt opgeheven".