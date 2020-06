‘Trump wilde 10.000 militairen inzetten in steden’

De Amerikaanse president Donald Trump wilde deze week 10.000 militairen inzetten in diverse steden om demonstraties tegen politiegeweld de kop in te drukken. Minister Mark Esper van Defensie en topgeneraal Mark Milley voelden daar niets voor en wezen het voorstel van de hand, aldus een hoge defensiemedewerker. Dat melden CBS News en CNN.

Epser stuurde wel ongeveer 1600 militairen naar de regio Washington om te reageren als dat nodig was, maar de 5000 eenheden van de nationale garde hadden nooit hulp nodig. De militairen begonnen donderdagavond te vertrekken. Tijdens een persconferentie zei de minister eerder deze week dat inzet van militairen in steden alleen in het uiterste geval moet gebeuren. "We verkeren nu niet in een dergelijke situatie", aldus Esper.

Volgens CNN zei een andere defensiefunctionaris dat Milley sterk van mening was dat de situatie niet dermate ernstig was om de inzet van het leger te rechtvaardigen. Dat zette de deur open of een dergelijk presidentieel bevel wel legaal zou zijn.

Zaterdag zijn er weer tienduizenden demonstranten op de been in Washington en andere Amerikaanse steden, zoals New York en Los Angeles. De protesten zijn tot nu toe vreedzaam verlopen.