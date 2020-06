Rapper Akwasi: mensen hebben het liever over mij dan over racisme

Rapper Akwasi heeft dinsdag op Twitter kort gereageerd op de aangiftes die tegen hem zijn gedaan vanwege de uitlatingen die hij vorige week deed bij het Black Lives Matter-protest op de Dam. Akwasi zei onder meer dat hij Zwarte Piet zou trappen als hij hem zou tegenkomen.

Een aantal mensen heeft, een week na dato, aangifte gedaan vanwege deze uitspraak. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Akwasi strafbare feiten heeft gepleegd.

"Lieve mensen, ik weet dat het veel fijner is om het over mij te hebben dan over racisme", schrijft hij op Twitter. "De hamvraag is echter, wat nu?" Akwasi heeft sinds zijn toespraak op de Dam vele tientallen bedreigingen gekregen op sociale media. Hij wil hier aangifte van gaan doen.

Ronnie Flex

Ronnie Flex heeft op Twitter zijn steun betuigd aan collega-rapper Akwasi wat betreft zijn uitspraken over Zwarte Piet. In hoofdletters schrijft Ronnie Flex in een tweet dat hij zodra hij in november een zwarte piet ziet, hij die "in zijn gezicht trapt". Ook Ronnie Flex kreeg na deze tweet veel verwensingen en bedreigingen naar zijn hoofd.

Premier Mark Rutte erkende eerder deze week dat hij inmiddels begrijpt dat veel mensen van kleur Zwarte Piet racistisch en kwetsend vinden. Maar Rutte vindt het niet de taak van de overheid om hier iets aan te doen.