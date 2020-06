‘Anderhalve meter afstand houden steeds moeilijker’

Mensen vinden het steeds lastiger om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Op het werk, in de supermarkt en tijdens een bezoek aan huis komen mensen vaker dichter bij elkaar dan die 1,5 meter. Dat concluderen het RIVM en de GGD na een gezamenlijke enquête. Uit die peiling komt ook naar voren dat mensen minder bang en minder somber zijn dan toen het coronavirus net was opgedoken in Nederland. Volgens het RIVM kunnen mensen hun handen vaker wassen. "In de helft van de gevallen dat mensen hun handen grondig zouden moeten wassen, gebeurt dit ook", zegt het instituut. Vrijwel iedereen (95 procent) is bereid om twee weken binnen te blijven als ze corona zouden blijken te hebben. Ruim vier op de vijf mensen zijn daartoe bereid als een huisgenoot de ziekte heeft. Maar op de vraag of ze in thuisisolatie zouden gaan na een ontmoeting met een coronapatiënt van buiten het huishouden, zegt slechts 43 procent ja.