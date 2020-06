Minister Grapperhaus wil niet tornen aan afstandsregel in horeca

De horeca moet bezoekers voorlopig blijven vragen 1,5 meter afstand te bewaren. Hoe "akelig" het ook is dat kroegbazen uit wanhoop over dat voorschrift hun deuren sluiten, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

Cafégangers lappen de afstandsregel en masse aan de laars, klagen horeca-ondernemers in onder meer Noord-Brabant. Kasteleins proberen tevergeefs hun klanten in het gareel te krijgen en zo aan boetes te ontkomen. Sommigen zien geen andere mogelijkheid dan dicht te gaan.

De minister begrijpt "dat het heel lastig is om je toko zo in te richten dat je daarmee om kunt gaan" en "ondernemers vertwijfeld raken". Maar "we moeten vasthouden aan de hoofdregels", en daarvan is de afstandsregel er eentje. Het is "voorlopig te vroeg" om te tornen aan een van die "fundamenten" van de strijd tegen het coronavirus, zegt Grapperhaus.