De staat van de wereldvrede: Dit is het vredigste land op aarde

De wereldvrede is opnieuw achteruit gegaan, zo blijkt uit de Global Peace Index van 2020. Ook Nederland staat er slechter voor dan vorig jaar.

De index van het Institute for Economics and Peace concludeert dat de staat van de vrede in 80 landen is verslechterd en in 81 landen is verbeterd. Sinds 2008 is ‘de vrede’ met 2,5 procent achteruit gegaan.

Al twaalf jaar op rij, en dus ook weer in 2020, is IJsland het meest vredige land op aarde, gevolgd door Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal en Denemarken. Ter vergelijking: Frankrijk staat op plaats 66 en de Verenigde Staten op plaats 121.

Ook Nederland scoort misschien minder goed dan je zou verwachten. Ons land staat op de 21ste positie, vijf plaatsen lager dan vorig jaar. We moeten landen als Maleisië, België en Tsjechië voor laten gaan.

Om de landen te rangschikken zijn 23 indicatoren gebruikt. Dat gaat veel verder dan of een land in staat van oorlog verkeert. Het gaat ook om zaken als toegang tot wapens, criminaliteit en wapenhandel, maar ook politieke stabiliteit, politiegeweld en terreur. Onder aan de lijst vind je landen met veel oorlogsgeweld als Afghanistan, Syrië en Irak.