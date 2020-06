Twee mannen overleden na botsing in Friesland

In Koudum in Friesland zijn twee mannen overleden nadat hun auto van de weg raakte en tegen een boom botste. In de auto werd rond 03.30 uur zondagochtend de zwaargewonde bijrijder aangetroffen, die even later overleed. De vermoedelijke bestuurder van de auto was niet aanwezig op de plek van de aanrijding. Hij werd na een zoektocht van de politie dood aangetroffen in een loods van een boerderij.

Het ongeval gebeurde op de provinciale weg N359 bij Koudum. De politie doet in de loods en op de plek van de botsing verder onderzoek. Verkeersspecialisten maken een analyse van de aanrijding om zo meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak.

Het is volgens de politie uitgesloten dat er meer personen in de auto hebben gezeten.