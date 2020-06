Europa is weer open: naar deze 16 landen mag je op vakantie

Onze wereld was klein geworden, maar langzaam wordt hij weer groter. Vandaag opent Europa haar grenzen: we kunnen weer net als vroeger vrij door de Europese Unie reizen.

Het reisadvies voor 16 landen is bijgesteld van oranje naar zonnig geel.

Dit zijn de 16 landen waar je weer naar toe kan:

België

Bulgarije

Duitsland

Estland

Frankrijk

IJsland

Italië

Kroatië

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Polen

Portugal

Tsjechië

Zwitserland

Belangrijke vakantielanden als Spanje en Griekenland staan niet in het rijtje. Daarvoor gelden andere regels. Zo zijn Nederlanders vanaf 1 juli weer welkom op alle Griekse luchthavens. Spanje houdt 21 juni aan als datum waarna quarantaine niet meer noodzakelijk is voor inreizende personen. Vanaf 16 juni kun je weer in de Oostenrijkse bergen gaan wandelen.

Wel blijven overal coronamaatregelen van kracht en het is belangrijk om je daaraan te houden. Covid-19 blijft onder ons.