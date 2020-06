Halflege zaal bij eerste campagnerally Trump sinds maanden

De eerste campagnebijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump sinds ruim drie maanden, is wat betreft publieke belangstelling op een flinke tegenvaller voor hem uitgedraaid. In het Tulsa BOK Center is plaats voor 19.000 mensen, maar de zaal bleef voor ongeveer de helft leeg, zo was te zien op beelden van Amerikaanse media die de bijeenkomst live uitzonden.

Trump begon zijn bijna twee uur lange campagnespeech met een verklaring waarom de zaal niet vol was. Volgens hem verhinderden buiten het gebouw gewelddadige radicaal-linkse activisten de bezoekers de entree. Er waren echter geen meldingen van de politie en veiligheidsdiensten over ongeregeldheden of massale aanwezigheid van anti-Trump demonstranten, meldde nieuwszender CNN.

Trump zei tijdens zijn speech dat hij bij de gezondheidsautoriteiten erop heeft aangedrongen het aantal coronatests in zijn land te verminderen. "Vertraag het afnemen van tests". De VS hebben 25 miljoen tests uitgevoerd, "meer dan in welk ander land dan ook," aldus Trump. Tegen duizenden aanhangers repte de president van "een zwaard met twee scherpe kanten. Hoe meer we testen, hoe meer gevallen we hebben".

Een woordvoerder van het Witte Huis zei in een reactie dat Trump hier "duidelijk een grap maakte".

De organisatoren verwachtten dat er tienduizenden aanhangers naar Tulsa zouden komen. Maar het buitenprogramma voorafgaand aan de campagnebijeenkomst, bedoeld voor aanhangers zonder ticket voor de speech in de hal, werd afgelast. Voor dat programma in een speciaal ingerichte arena met podium, beeldschermen en verkiezingsbanners, kwam geen publiek opdagen. Trump en vicepresident Mike Pence zouden er een toespraak houden.

Hoewel er vanwege het coronavirus mondkapjes werden uitgedeeld aan de bezoekers, droegen de meeste aanwezigen deze niet. In Oklahoma, de staat waar Tulsa ligt, is het aantal besmettingen met het longvirus de afgelopen dagen flink gestegen. Veel mensen uitten vooraf hun bezorgdheid dat de bijeenkomst een besmettingshaard wordt en dat het virus zich veel sneller gaat verspreiden.

Enkele uren voor de bijeenkomst werd bekend dat zes mensen uit het campagneteam van Trump besmet zijn geraakt met het coronavirus.