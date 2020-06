Coronacurve: Zo groot is het verschil in aantal besmettingen tussen de VS en de EU

Waar we in de Europese Unie voorzichtig beginnen te hopen dat een tweede coronagolf voorlopig uitblijft, is het aantal besmettingen in de VS onverminderd hoog. De eerste golf lijkt er nog lang niet voorbij.

CNN laat dat haarscherp zien in een grafiek, waarin de twee besmettingscurves over elkaar worden gelegd. In de Europese Unie steeg het aantal besmettingen tot tegen de 30.000 per dag om daarna in twee maanden tijd te dalen tot onder de 5.000.

In de Verenigde Staten waren er begin april dagelijks meer dan 32.000 besmettingen. Dat aantal daalde, maar niet zo hard als in de Europese Unie. Het stabiliseerde even net boven de 20.000 om daarna weer omhoog te gaan tot meer dan 25.000.

“Kijk naar de EU. Dat is hoe het zou moeten zijn,” zegt dr. Sanjay Gupta van CNN. “Het leek iets wat ons overkwam, waar we niets aan konden doen, zoals een orkaan die over het land raast,” aldus de assistent-hoogleraar aan de medische faculteit van de Emory University. “Maar nu weten we beter. Als je kijkt naar de EU, als je kijkt naar Azië. Zo had het ook kunnen gaan.”

De vaste commentator van CNN vervolgt: “We hebben niet de luxe om te praten over een tweede golf op dit moment, omdat we nog niet uit de eerste golf zijn en het is niet eens zeker dat dat gaat gebeuren. Misschien hebben we in de nabije toekomst enkel kleinere en grotere pieken.”

Op dit moment zijn er 2,3 miljoen bevestigde besmettingen in de VS en 120.000 doden.