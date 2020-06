Zolang gaat dit nog duren volgens een Harvard-professor

De bijzondere levensstijl waarin we terecht zijn gekomen door de coronaviruspandemie zal niet snel verdwijnen.

Volgens Ashish Jha , MD, MPH, directeur van het Harvard Global Health Institute, zal het aangepaste en voorzichtige leven dat we nu leiden om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan waarschijnlijk nog een heel jaar moeten doorgaan. “Het virus is niet weg, het zal nog minstens 12 maanden bij ons zijn, en dat is het meest optimistische scenario,” klinkt het.

Er zijn tekenen, in Nederland en zeker in andere landen, dat veel mensen genoeg hebben van leven met de handrem erop. Zondag lieten een paar duizend mensen dat op het Malieveld duidelijk horen. Maar professor Jha vindt dat ze beter moeten nadenken. Het gewone leven kan nog niet. Voor de VS verwacht hij nog tienduizenden doden meer dan nu. Nu staat de teller op 120.000. Jha denkt dat dat nog in dit kalenderjaar 200.000 zal worden.

De arts raadt de Amerikanen aan om afstand te blijven houden van elkaar en om mondkapjes te dragen.