‘Racismedebat’ in Veronica Inside trekt ruim 1,7 miljoen kijkers

Het tv-programma Veronica Inside is maandag door 1,7 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma kwam onder vuur te liggen nadat Derksen vorige week vermeende racistische grappen had gemaakt. Verscheidene adverteerders lieten daarop weten per direct geen reclametijd meer in te kopen rond het programma. Ook de internationals van het Nederlands elftal en het Nederlands vrouwenelftal boycotten het televisieprogramma. Nog niet eerder wist het programma zo veel kijkers te trekken. Vorige week keken er 609.000 mensen.

Derksen verklaarde afgelopen week onder meer dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Ook maakte hij een opmerking over een als traditionele zwarte piet verklede man tijdens een demonstratie van Black Lives Matter. "Weten we zeker dat het Akwasi niet was", vroeg hij zich af. De zwarte rapper Akwasi was onlangs een van de sprekers op een demonstratie tegen racisme op de Dam, met een fel betoog tegen Zwarte Piet.

Maandagavond ging Derksen in debat met de zwarte advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta. Derksen zei er niet aan te denken zijn excuses aan te bieden voor zijn fel bekritiseerde uitspraken aan het adres van Akwasi. "Ik bied mijn excuses niet aan, trek het boetekleed niet aan en ga niet door het stof", zei hij "Ik heb de afgelopen week wel het idee gekregen dat niet iedere grap van mij goed valt."

Geen reclameblok

Hij ging tijdens het programma wel de dialoog aan met Boussatta en Harlequin. Akwasi, Ruud Gullit en enkele spelers van het Nederlands elftal hadden bedankt voor de eer aan te schuiven aan tafel. Boussatta en Harlequin slaagden er niet in Derksen duidelijk te maken dat hij wel vaker mensen racistisch heeft beledigd. Vooral Boussatta en Derksen voerden soms felle discussies. Hij erkende wel dat zijn opmerking over Akwasi en Zwarte Piet verkeerd was. Maar de analist vindt wel dat hij het volste recht had om de 'grap' te maken.

Het praatprogramma over voetbal en randzaken had maandag voor het eerst geen reclameblok. Adverteerders gaven massaal gehoor aan een oproep van bekende Nederlanders om Veronica Inside te boycotten. "Dat is politiek en een beetje schijnheilig", zei Derksen. "Maar als we een programma moeten maken voor de commercie en voetballers dan ben ik niet de juiste man. Als ik hier ga zitten, dan geef ik mijn mening."