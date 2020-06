“Zonder lockdown waren er 60.000 tot 250.000 Belgen gestorven”

Corona heeft in Belgie10.000 levens gekost. Veel te veel, maar zonder lockdown waren dat er minstens 60.000 geweest. En in het horrorscenario van in het virus verzuipende ziekenhuizen: 250.000. Tot die conclusie komt professor biostatistiek Geert Molenberghs in een nieuwe studie, en internationaal onderzoek geeft hem gelijk.

Ter vergelijking: de Nederlandse bevolking is 1,5 keer zo groot. Nederland zou dus tussen de 90.000 en 350.000 zijn uitgekomen.

Voor Nederland is de berekening als volgt. Drie procent van de bevolking is besmet geweest. Dat heeft 9000 doden tot gevolg gehad (inclusief de oversterfte). Als de epidemie niets in de weg was gelegd zou 60 procent van de bevolking besmet zijn geraakt, 20 keer zoveel. Het aantal doden zou dan 180.000 bedragen.

Een aanwijzing biedt ook New York City. De stad heeft de helft van het aantal inwoners van Nederland en er gingen 21.000 mensen dood door COVID-19. Oorzaak: de lockdown kwam te laat.