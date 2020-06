Coronaskidorp Ischgl gaat richting groepsimmuniteit: 42,2 procent heeft antilichamen

In weinig plaatsen hield het coronavirus zo hard huis als in het Oostenrijkse skidorp Ischgl. Dat blijkt nu ook uit de immuniteitscijfers: 42,2 procent van de inwoners heeft antilichamen aangemaakt tegen Covid-19.

Skiërs uit allerlei landen trokken in februari naar het bekende skiresort in de Oostenrijkse bergen. Het zou een van de grootste superspreader-events worden van Europa. Honderden besmettingen zijn terug te leiden tot het plaatsje. Veel besmette mensen bezochten de bekende skibar Kitzloch.

Onderzoekers van de Medizinische Universität Innsbrück in Oostenrijk testten eind april 1.473 mensen uit Ischgl. Dat is 79 procent van de totale bevolking. Bij 42,2 procent werden antilichamen gevonden, wat duidt op immuniteit. Bij de jongeren was dat 27 procent.

Het aantal officieel vastgestelde besmettingen was maar 15 procent van het totaal. Veel mensen hebben dus geen of enkel heel milde symptomen gehad, concludeert onderzoeksdirecteur Dorothee van Laer.