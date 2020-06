Automobilist appte 37 seconden lang bij ongeluk waarbij jonge vrouw stierf

Vorig jaar juli kwam een 24-jarige vrouw uit Oss om het leven bij een verkeersongeval. Ze werd op de A2 bij Beesd doodgereden door een man die meer dan een halve minuut bezig was met appen. De 45-jarige automobilist uit Zaltbommel verscheen deze week voor de rechter.

Uit onderzoek blijkt dat hij in de laatste 37 seconden voor de botsing 34 keer zijn telefoon aanraakte. Hij typte berichtjes en verstuurde foto’s en een filmpje. De man miste de matrixborden waarop werd aangegeven dat de maximumsnelheid nog maar 50 kilometer per uur bedroeg vanwege grote drukte.

Hij had zijn cruisecontrol aanstaan en vertrouwde erop dat de snelheid automatisch aangepast werd, maar daarvoor was het verschil te groot. De man knalde achterop de auto van de vrouw, die vervolgens op de auto voor haar werd gedrukt. Ze overleed die avond in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De rechter veroordeelde de man tot acht maanden cel en een rijverbod van drie jaar.