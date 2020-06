Dr Fauci: “We hebben in Amerika een heel groot probleem. “

Amerikaanse topviroloog Fauci spreekt zijn bazen, Trump en Pence nu openlijk tegen. “We hebben zwaar probleem”

De snelle toename van de besmettingen door het coronavirus in het zuiden van de Verenigde Staten vormt een “ernstig probleem”, zo heeft Anthony Fauci, de belangrijkste viroloog van de VS, toegegeven tijdens een persconferentie van de crisisstaf van het Witte Huis. Met ongeveer 40.000 nieuwe gevallen bereikte het aantal corona-infecties in de VS donderdag een nieuwe piek.

Fauci sprak daarmee ook vice-president Mike Pence tegen, die net daarvoor de Amerikanen had proberen gerust te stellen over de huidige situatie. “We hebben echt opmerkelijke vooruitgang geboekt”, zei Pence. De VS telden gisteren 47.000 nieuwe besmettingen, met Florida (8700 nieuwe besmettingen) als koploper