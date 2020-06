‘Britten balen van brexit, meerderheid wil in EU blijven’

In Groot-Brittannië lijkt het enthousiasme voor het verlaten van de Europese Unie snel te verdwijnen. Iets meer dan een derde van de Britten (35 procent) staat nog achter de brexit, 57 procent wil in de EU blijven, zo meldt zakenwebsite Business Insider op basis van een onderzoek van European Social Survey.

In 2018 wilde nog precies de helft van de Britten in de EU blijven. Een verklaring voor de stijging wordt niet gegeven. Wel wijst Business Insider erop dat de Britse economie een behoorlijke klap moet incasseren door de coronacrisis, die in het land harder heeft toegeslagen dan in veel andere Europese landen.

Vier jaar geleden viel een Brits referendum nipt uit in het voordeel van de brexit. Sinds 31 januari maakt het Verenigd Koninkrijk officieel geen deel meer uit van de Europese Unie. Tot eind van dit jaar geldt een overgangsperiode, waarin wordt onderhandeld over de 'scheidingsvoorwaarden' en de toekomstige relatie.

Geen terugkeer

De kans dat de Britten toch weer deel zullen gaan uitmaken van de EU is niet erg groot. De regering-Johnson houdt stug vol dat de overgangsperiode niet zal worden verlengd, ongeacht of er afspraken op tafel liggen of niet. En voor oppositiepartij Labour is terugkeer naar de EU ook geen beleidsdoel.

European Social Survey voert elke twee jaar een representatief onderzoek uit onder de bevolking van tientallen landen, waaronder Nederland.