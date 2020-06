Macron moet vrezen voor slecht verkiezingsresultaat

De Franse president Emmanuel Macron houdt er rekening mee dat veel kandidaten van zijn beweging zondag geen voet aan de grond zullen krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ruim zestien miljoen mensen kunnen zondag, als ze tenminste een mondkapje dragen, stemmen voor de tweede en beslissende ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Die stond oorspronkelijk gepland op 22 maart, maar werd uitgesteld vanwege de corona-uitbraak. De verkiezingen zijn in ongeveer 5000 gemeenten. In 25.000 steden, dorpen en gemeenschappen was de strijd na de eerste ronde al beslist. De eerste ronde was op 15 maart tijdens de corona-epidemie, een dag voordat Macron strenge beperkingen aankondigde. Het aantal kiezers dat op 15 maart kwam opdagen was met 45 procent nog nooit zo laag. Rond 12.30 uur zondag lag de opkomst in de meeste regio's tussen de 15 en 20 procent. Dat is enkele procentpunten minder dan bij de vorige verkiezingen in 2014, melden lokale media. Verwachting Analisten verwachten dat de kandidaten van Macrons beweging La République en marche! (LREM) in weinig gemeenten in het bestuur terecht zullen komen. Tijdens de eerste ronde maakte de partij al weinig indruk. Agnès Buzyn, voormalig minister van Volksgezondheid onder Macron en kandidaat voor het burgemeesterschap van Parijs, eindigde op de teleurstellende derde plaats. Buzyn werd overigens pas kandidaat nadat de eerste keus van LREM verwikkeld was geraakt in een seksschandaal. De socialistische Anne Hidalgo blijft naar verwachting burgemeester van de Franse hoofdstad. Als de verkiezingen voor de LREM slecht verlopen, dan is de kans groot dat Macron zijn kabinet op de schop neemt. Met name de positie van premier Edouard Philippe lijkt wankel. Dat blijkt uit het feit dat hij zondag kandidaat is voor zijn oude baan, het burgemeesterschap van de stad Le Havre.