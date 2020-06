1 op de 5 jonge mannen praat verkrachten goed

Een op de vijf mannen tussen 16 en 35 jaar is vindt dat het een verkrachting niet zo erg is, als een vrouw zich niet verdedigt of niet duidelijk nee zegt tegen seks. Dat blijkt uit het door I&O Research uitgevoerde onderzoek in opdracht van Amnesty International, waar het AD over schrijft.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen (84 procent) vinden dat er geen verzachtende omstandigheden zijn voor verkrachting. Toch geeft elf procent van de mannen aan dat het een verzachtende omstandigheid kan zijn als het slachtoffer zich niet uitdrukkelijk verdedigt of niet duidelijk nee zegt. Onder mannen tussen de 16 en 35 jaar vindt zelfs één op de vijf dat. Enkelen (vijf procent) vinden dat het hebben van een relatie een verzachtende omstandigheid kan zijn.

Het onderzoek is gehouden, omdat er een wetswijziging op komst is die het makkelijker maakt een verkrachter te veroordelen, ook als er geen geweld is gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat 19 procent van de vrouwelijke respondenten aangeeft ooit te hebben meegemaakt dat iemand haar lichaam zonder instemming binnendrong

,,Wij zijn geschrokken dat er toch een groep mannen is die denkt dat er verzachtende omstandigheden kunnen zijn voor verkrachting,” zegt Yara Boff Tonella van Amnesty International tegen het AD.