Miraculeus herstel jonge coronapatiënt: “Zijn zuurstofniveau was normaal gesproken dodelijk”

Meer dan twee maanden lag Mohammed Azeem op de intensive care. Het zuurstofgehalte in het bloed van de 35-jarige Brit was op een niveau dat ‘onverenigbaar is met leven’ vertelt de ic-arts John Wright op BBC News. Toch overleefde de taxichauffeur.

Azeem was jong en fit. Hij verwachtte dan ook niet dat hij ernstig ziek zou worden door het coronavirus. Toen hij ademhalingsproblemen kreeg, wachtte hij nog lang met de gang naar het ziekenhuis. Daar bleek zijn toestand al snel levensbedreigend. Hij zou uiteindelijk 68 dagen op de ic verblijven waarvan 48 dagen in coma.

Zijn zuurstofwaarden schommelden tussen de 60 en 70 procent, terwijl een gezond persoon op minimaal 95 procent zit. Zelfs aan de beademing was het lastig om het zuurstofgehalte van Azeem boven de 80 procent te houden. Kom je daaronder dan riskeer je hart- en hersenschade.

Diverse keren voerden de artsen zware gesprekken met zijn familie: ze dachten dat hij zou overlijden. Steeds kwam hij er weer bovenop. Op zeker moment zette het herstel echt door. “We waren compleet onthutst en verbaasd”, herinnert de arts zich. Azeem kwam verrassend goed uit zijn coma. “Het was opvallend hoe snel hij al met fysiotherapie kon beginnen en vanaf dat moment schoot de revalidatie in een versnelling.”