Veel nieuwe besmettingen in VS, minder dagelijkse doden

De Verenigde Staten hebben opnieuw een forse toename van het aantal besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore werden er minstens 42.000 nieuwe gevallen opgetekend in de afgelopen 24 uur.

De nieuwe besmettingen worden vooral geconstateerd in de zuidelijke en westelijk staten in de VS, zoals Texas en Californië. Het totaalaantal besmettingen is gestegen tot bijna 2,6 miljoen. Het dagelijks sterftecijfer als gevolg van Covid-19 blijft dalen. In de afgelopen 24 uur werden 355 doden opgetekend. In totaal zijn de VS iets meer dan 126.000 mensen overleden aan de longziekte.

Meerdere gouverneurs van staten waar het coronavirus zich snel verspreid hebben versoepelingen teruggedraaid en sluitingen van café's en restaurants afgekondigd.