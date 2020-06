President Trump vernederde Britse ex-premier May

De Amerikaanse president Trump pestte en vernederde de toenmalige Britse premier Theresa May tijdens hun telefoongesprekken. Hij zou haar "zwak" hebben genoemd, en "gebrek aan moed" hebben verweten. Ook zou Trump de Duitse bondskanselier Angela Merkel "dom" hebben genoemd. Details van de gesprekken zijn gepubliceerd door de Amerikaanse journalist Carl Bernstein, een van de twee ex-verslaggevers van de krant Washington Post die begin jaren zeventig het Watergate-schandaal rond president Nixon onthulden. Hij sprak met bronnen in het Witte Huis en met inlichtingenfunctionarissen die op de hoogte zijn van de inhoud van de telefoontjes en zich er zorgen over maken. Trump zou een gevaar vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Bronnen van Bernstein noemen Trump "onvoldoende voorbereid" op gesprekken met buitenlandse leiders. Hij zou vaak proberen "bijna elke buitenlandse leider te charmeren, onder druk te zetten of te pesten" om ze te laten doen wat hij wil. Volgens een voormalig topadviseur van Trump, John Bolton, heeft de president moeite met vrouwelijke leiders, aldus het Britse Sky News.