Nederlandse onderwereld had eigen martelkamers

De Nederlandse recherche heeft dankzij een hack van communicatiesystemen van criminele organisaties maandenlang kunnen meekijken naar het reilen en zeilen van de criminelen. Dat onthult NRC. Door dat meekijken zijn kamers gevonden die speciaal waren ingericht voor ontvoeringen en marteling. Waar en hoe wil de politie niet toelichten. „We houden het bij de toelichting die we hebben gegeven.”

NRC: ‘Het onderzoek, dat de naam 26Lemont heeft meegekregen, is het grootste dat ooit in Nederland is gedaan naar de georganiseerde misdaad. De recherche heeft door de hack als het ware maandenlang over de schouders van de top van de Nederlandse onderwereld mee kunnen kijken. Het betreft tenminste 20 miljoen berichten, die al zijn gelezen en voor Nederland relevant zijn. Er zijn dankzij dit onderzoek inmiddels al ruim 100 verdachten aangehouden, er is 10.000 kilo cocaïne en 1.500 kilo crystal meth gevonden. Er worden komende maanden nog veel meer aanhoudingen verwacht.’