Ghislaine Maxwell beschuldigd van verkrachting: “Ze is even erg als Epstein”

Een jonge vrouw, die anoniem wil blijven, heeft in een interview met Fox News verteld dat ze is verkracht door Ghislaine Maxwell. Ze is de eerste, die de vriendin en rechterhand van Jeffrey Epstein openlijk beschuldigt.

Maxwell is eergisteren opgepakt vanwege medeplichtigheid aan het grootschalige misbruik van Epstein. Ze zou honderden meisjes voor hem hebben geronseld. Maar een nieuwe getuige stelt nu dat ze ook door Maxwell is verkracht. “Ze heeft me zeker 20 tot 30 keer verkracht”, zegt de vrouw tegen Fox News. “Ze penetreerde me met haar vingers en met speeltjes. Ze deed dat naar eigen zeggen om het ‘minder pijnlijk’ te maken wanneer Jeffrey me verkrachtte. Hij zou het niet fijn gevonden hebben dat ik bleef bloeden. Ze zag zichzelf misschien als een soort coach. Ze zei me dat ik eraan gewend moest raken, want ze hadden me een job als model beloofd. ‘Dit is wat er dan van je verwacht zal worden’, zei ze. Zij is even slecht als Epstein.”

De jonge vrouw werd van haar veertiende tot haar zestiende verkracht. Het eindigde toen ze zwanger raakte van Epstein. “Ik werd gedwongen tot abortus. Omdat ik mijn familie daarover had verteld, organiseerden ze een groepsverkrachting. Ghislaine nam daaraan deel. Ik kon me niet verweren, want ik werd gedrogeerd. Ze dachten dat ik naar de politie wilde stappen en wilden me angst aanjagen. Achteraf lieten ze me naakt achter op het gazon van mijn tuin. ‘De volgende keer kom je niet levend terug’, klonk het. Daarna heeft mijn vader beslist dat we zouden onderduiken.”

Maxwell zit sinds donderdag vast en riskeert 35 jaar cel voor het ronselen van minderjarige meisjes voor seksueel misbruik. Tot nu toe ontkent ze alles.