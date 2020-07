Het totale aantal doden waarvan vaststaat dat corona de oorzaak was is per 4 juli 531.000. Dat aantal groeit op dit moment met 5000 per dag

VS: 132.000 Brazilie: 63.409 Verenigd Koninkrijk: 44.198 Italie: 34.854 Frankrijk: 29.893 Mexico: 29.843 Spanje: 28.385 India: 19.279 Iran: 11.408 Peru: 10.226 Rusland: 10.027 België: 9771 Duitsland: 9074 Canada: 8668 Nederland: 6113 Chili: 6051 Zweden: 5420 Turkije: 5186